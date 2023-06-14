В Рязанском районе легковушка попала под электричку

В селе Вышгород произошло ДТП на железнодорожном переезде. Легковой автомобиль попал под пригородную электричку. Об этом сообщает группа ДТП и ЧП Рязань ВКонтакте.

По словам водителя, он остановился на знаке «Стоп», но поскольку нет видимости железнодорожного полотна, он начал медленно двигаться. Когда автомобиль почти подъехал к пути, резко выскочила электричка и машина оказалась под составом, – говорится в публикации.

Автор сообщения отмечает, что одним из факторов, повлиявших на такой исход, стало отсутствие возможности оценить обстановку на дороге из-за зарослей. Приехавшие железнодорожники, по словам автора, сообщили, что участок находится в частной собственности, что требует дополнительных проверок и разбирательств.