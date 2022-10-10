Понедельник, 10 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязанском районе 64-летняя водитель сбила девочку-подростка

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В Рязанском районе 15-летняя девочка получила травмы от наезда иномарки. Предварительные данные сообщили в УМВД по Рязанской области.

ДТП произошло 7 октября около 19:15 на 22-ом километре трассы Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремово. 64-летняя жительница посёлка Искра за рулём Renault Logan наехала на девочку-подростка, которая перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате пешеход получила травмы, ей оказали медпомощь.

Проводится проверка случившегося.

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