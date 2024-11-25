На главнуюНовости Рязани и области В рязанском посёлке Строитель в квартире рухнул потолок Дата публикации 25.11.2024 09:42 Валерия Мединская Поделиться VKTelegramWhatsAppViberРаспечататьTwitterEmail В одной из квартир аварийного дома в посёлке Строитель рухнул потолок. Пост опубликован в канале Rzn_Life. Автор поста утверждает, что потолок обвалился 24 ноября. Речь идёт об аварийном доме №7 по улице Дружной. — Встретили День матери с обвалами потолка. Срок расселения — 2031 год. Доживут ли люди до тех пор? — говорится в сообщении. - Advertisement - Новости рубрики Администрация Виталий Артемов оценил дороги Рязани после ремонта Ранее к ремонту дорог у администрации были замечания. Новости Касимова Каноист из Касимова Захар Петров получил золотую медаль Чемпионата мира-2024 Медаль вручил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Новости Рязани и области Рязанке отказали в операции «кесарево сечение», из-за чего ребенок родился инвалидом Бастрыкин взял дело на контроль.