Понедельник, 25 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

В рязанском посёлке Строитель в квартире рухнул потолок

Дата публикации

Валерия Мединская

В одной из квартир аварийного дома в посёлке Строитель рухнул потолок. Пост опубликован в канале Rzn_Life.

Автор поста утверждает, что потолок обвалился 24 ноября. Речь идёт об аварийном доме №7 по улице Дружной.

— Встретили День матери с обвалами потолка. Срок расселения — 2031 год. Доживут ли люди до тех пор? — говорится в сообщении.

- Advertisement -
Новости рубрики