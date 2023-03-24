В Рязанском политехе разыграли III Кубок Рязанской области по интеллектуальной игре «Рубикон»

В Рязанском политехе состоялся III Кубок Рязанской области по интеллектуальной игре «Рубикон» среди студентов первого курса ведущих вузов Рязани.

Организатором мероприятия традиционно является КИИ «Курага» при поддержке Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования, Рязанского областного союза организаций профсоюзов, Рязанской областной общественной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи».

Со словами приветствия к участникам и гостям обратились директор Рязанского политеха Валерий Емец, председатель Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Елена Митина, заместитель председателя Рязанского областного союза организаций профсоюзов Марина Фатеева.

В игре приняли участие 11 команд из РИ(ф)МПУ, РГРТУ им. Уткина, РГАТУ им. Костычева, РГУ им. Есенина, РязГМУ им. Павлова, Академии ФСИН и Университета им. Витте. В рамках игры студенты ответили более чем на 150 вопросов.

По результатам испытаний 1 место заняла команда «Педобразы» (сборная РГУ), 2 место – команда «Феечки Винкс» (сборная Политеха), 3 место – команда «ОПГ» (сборная РГУ).