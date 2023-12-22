В рязанском перинатальном центре родился малыш весом 5130 граммов

Младенец-богатырь появился на свет в перинатальном центре Рязани, сообщает газета «Рязанские ведомости».

Вес новорождённого, которого родители назвали Михаилом, — 5 килограммов 130 граммов.

Мать мальчика Екатерина рассказала: в семье ждали крупненького ребёнка, но не ожидали такого.

По словам сотрудников центра, младенцы весом свыше 5 килограммов в перинаталке не рождались несколько лет.

Новорождённый здоров, но к подобным рекордам лучше не стремиться, заявила заведующая послеродовым отделением Ирина Мамонтова.