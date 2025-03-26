В Рязанском перинатальном центре родился малыш-богатырь

В Рязанском перинатальном центре появился на свет мальчик, который пока претендует на звание самого крупного новорожденного месяца. Об этом сообщает официальная страница медицинского учреждения ВКонтакте.

Вес малыша — 4670 г, рост — 56 см.

Оценка по шкале Апгар: 8/9 баллов.

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Для его мамы, Вероники, это уже пятый ребенок. В семье теперь растут старшая сестра и четыре брата. Все дети женщины рождались крупнее среднего, но этот малыш — абсолютный рекордсмен.

Сейчас мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.