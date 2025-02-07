В Рязанском перинатальном центре родила женщина с внутрипеченочным холестазом, сообщает официальная страница медицинского учреждения ВКонтакте.

Анастасия стала мамой в перинаталке во второй раз. Обе беременности у нее сопровождались внутрипечёночным холестазом — заболеванием печени, возникающим только при беременности, проявляющимся появлением кожного зуда разной степени интенсивности, изменениями биохимических показателей крови. Впервые данные проявления возникают во 2–3 триместре беременности и самостоятельно проходят через 2–3 недели после родов. В основном это заболевание имеет наследственный характер, мамы и бабушки таких пациенток часто рассказывают про похожие признаки. Данное состояние может стать причиной преждевременных родов, а самым грозным осложнением может стать потеря малыша.

В первую беременность жалобы у Насти появились на относительно большом по акушерским меркам сроке, но также потребовали неоднократной процедуры плазмафереза (аппаратного очищения крови) в связи с неэффективностью консервативной терапии.Старшая малышка Полина появилась на свет на сроке 35 недель.

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А вот во вторую, также очень желанную беременность, холестаз развился нетипично рано, с 10 недель беременности, и вопрос стоял о ее целесообразности, учитывая экстремально малый срок начала опасного осложнения.

Совместно с коллегами Федерального центра г. Москвы, сотрудниками Областной клинической больницы Рязани и Перинатального центра было проведено обследование, исключающее все другие причины зуда, и начато интенсивное лечение.

Благодаря эффективности проводимой терапии на протяжении всей беременности, чёткого выполнения всех врачебных рекомендаций Настей и ее убежденности в том, что «все будет хорошо», она успешно выносила и в 37 недель родила свою вторую дочку Машу.

Малышка появилась на свет с отличными параметрами для такой нелёгкой беременности: вес 3110 г, рост 51 см, 8/9 баллов по Апгар.

В настоящее время прошло уже больше месяца, симптомы заболевания у мамы постепенно прошли. Маша растет и набирает вес.