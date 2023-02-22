Среда, 22 февраля, 2023
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В Рязанском Перинатальном центре открылась семейная палата повышенной комфортности

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В Перинатальном центре Рязани открылась семейная палата повышенной комфортности. Об этом сообщает страница медицинского учреждения ВКонтакте.

— У молодых мам появилась возможность выбрать совместное пребывание с новорождённым в двухкомнатной палате повышенной комфортности, — говорится в сообщении.

Также в палате может находиться муж или другой член семьи. Внутри установлена мягкая мебель, есть телевизор, холодильник, микроволновка, обеденная группа, туалетная комната, душ, кухонный гарнитур;

Для малыша также имеется безопасная детская кроватка и пеленальный столик.

Стоимость одного дня в двухкомнатной палате повышенной комфортности — 5500 рублей.

Оформить пребывание в ней можно по факту родов при условии, что палата на тот момент будет свободна.

В Рязанском Перинатальном центре открылась семейная палата повышенной комфортности
В Рязанском Перинатальном центре открылась семейная палата повышенной комфортности

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