В рязанском парке имени Гагарина в 2023 году пройдёт благоустройство

В ТОС «Приокский-3» прошла отчётно-выборная конференция. Участники заслушали доклад о проделанной работе и обсудили дальнейшие планы.

В заседании участвовала начальник управления общественных отношений рязанской мэрии Мария Бобкова. Она поблагодарила активистов за взаимодействие и слаженную работу.

Участники конференции отметили серьёзные изменения к лучшему в микрорайоне Приокский за последнее время. Прошёл ремонт улицы Дачной по нацпроекту БКАД, открылся Добрый сквер – проект в рамках программы поддержки местных инициатив. В 2023 году запланировано масштабное благоустройства парка имени Гагарина.

Обсудили на мероприятии и проблемные вопросы – в частности, безопасность дорожного движения на улице Дачной, а также необходимость отсыпки и грейдирования ряда улиц в частном секторе Приокского.

Надежда Батрак переизбрана председателем комитета ТОС «Приокский-3».

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