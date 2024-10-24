В рязанском общежитии мужчину избили до состояния комы

В рязанском общежитии 54-летнего мужчину избили до состоянии комы. Подозревают в этом его 30-летнего соседа, сообщает пресс-служба Управления МВД России по региону.

В полицию поступило сообщение из медучреждения о госпитализации мужчины с травмами, предположительно криминального характера. Пострадавший был в коме, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, ссадины и другие травмы.

Сотрудники уголовного розыска установили, что причастен к избиению 30-летний сосед пострадавшего, его задержали. Выяснилось, что между мужчинами произошёл конфликт на бытовой почве в коридоре общежития. В ходе конфликта злоумышленник нанёс оппоненту несколько ударов кулаком.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.