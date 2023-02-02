В Рязанском музее путешественников откроется выставка духовных книг XVII-XIX веков

6 февраля в Рязанском музее путешественников начнёт работать выставка «Боговдохновенная книга». Гостям представят духовные книги XVII-XIX веков из собрания знаменитого рязанского коллекционера Ю.Н. Вобликова.

В экспозиции – редчайшие книжные издания, вошедшие в музейный фонд в 2012 году в составе собрания Юрия Вобликова (1927-2002) – коллекционера, библиофила, обладателя всех прижизненных изданий поэзии Сергея Есенина.

Научные сотрудники музея уверены: представленные на выставке книги уникальны, это достояние не только России, Рязанского края, но и всей мировой культуры.

Выставка откроется в полдень 6 февраля и будет работать всего две недели — с 6 по 17 февраля. На длительный срок редчайшие книги выставлять нельзя, поскольку им необходимые особые условия хранения и сбережения.

Выставка организована в рамках проекта «Из музейной сокровищницы».

Возрастное ограничение 12+