В Рязанском медколледже открыли новые медицинские мастерские

30 августа, перед началом нового учебного года в Рязанском медицинском колледже открыли новые учебные медицинские мастерские.

Финансирование осуществлялось из федерального бюджета в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально­-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» и составило 7 млн руб.

В рамках проекта оборудовано 3 мастерских по компетенциям:

«Медицинский и социальный уход», «Лабораторный медицинский анализ», «Фармацевтика».

В ходе реализации проекта закуплено современное оборудование: функциональные кровати, манипуляционные столики, медицинская мебель, микроскопы, медицинское оборудование и инструменты. Это позволит осуществлять подготовку кадров для медицинских организаций региона на уровне международных стандартов Ворлдскиллс, проводить одну из форм независимой оценки квалификаций выпускников – демонстрационный экзамен, популяризировать среднее профессиональное образование за счет проведения чемпионатов профессионального мастерства «Молодые профессионалы» и профессиональных проб для школьников.

В колледже для системы здравоохранения реализуется 6 образовательных программ среднего профессионального образования 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика, 31.02.05 Стоматология ортопедическая, 34.02.01 Сестринское дело, 33.02.01 Фармация.

Для системы здравоохранения Рязанский медицинский колледж готовит квалифицированные кадры с 1910 года, в структуру колледжа входят филиалы в г. Касимов и г. Скопин, Центр дополнительного профессионального образования. Контингент обучающихся 2227 человек.

Колледж осуществляет повышение квалификации, профессиональное обучение и профессиональную переподготовку специалистов сферы здравоохранение. Ежегодно в Центре проходят обучение более 3 тысяч человек.