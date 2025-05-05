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Фото: ГБУ РО «Сервис-ЗАГС» ВКонтакте
Семья и отношения

В Рязанском Кремле прошла торжественная регистрация рождения

Анастасия Мериакри

В Рязанском Кремле 5 мая состоялась торжественная регистрация рождения. Об этом сообщает ГБУ РО «Сервис-ЗАГС» ВКонтакте.

В семье Виталия и Марины Калининых на свет появился 3-й ребенок, малышу дали имя Марк. В семье Вячеслава и Натальи Воробьёвых также родился 3-й ребенок, мальчика назвали Иван.

Семьи поздравили: заместитель председателя правительства Рязанской области Наталья Суворова, которая подчеркнула важность поддержки семей с детьми в регионе и выразила уверенность в том, что новые поколения вырастут достойными гражданами своей страны, также семьи и совсем маленьких граждан приветствовал и благословил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. 

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Атмосфера в стенах XVII, пропитанная историей и духовностью, создавала неповторимую обстановку для этого важного события. Благословение митрополита стало символом надежды и веры в светлое будущее для новорожденных и их семей.

В торжественной обстановке семьи получили свидетельство о рождении, памятный знак «Рожденного на Рязанской земле» и подарки для всей семьи.

В Рязанском Кремле прошла торжественная регистрация рождения Атмосфера в стенах XVII, пропитанная историей и духовностью, создавала неповторимую обстановку для этого важного события. Благословение митрополита стало символом надежды и веры
Фото: ГБУ РО «Сервис-ЗАГС» ВКонтакте
В Рязанском Кремле прошла торжественная регистрация рождения Атмосфера в стенах XVII, пропитанная историей и духовностью, создавала неповторимую обстановку для этого важного события. Благословение митрополита стало символом надежды и веры
Фото: ГБУ РО «Сервис-ЗАГС» ВКонтакте
В Рязанском Кремле прошла торжественная регистрация рождения Атмосфера в стенах XVII, пропитанная историей и духовностью, создавала неповторимую обстановку для этого важного события. Благословение митрополита стало символом надежды и веры
Фото: ГБУ РО «Сервис-ЗАГС» ВКонтакте
В Рязанском Кремле прошла торжественная регистрация рождения Атмосфера в стенах XVII, пропитанная историей и духовностью, создавала неповторимую обстановку для этого важного события. Благословение митрополита стало символом надежды и веры
Фото: ГБУ РО «Сервис-ЗАГС» ВКонтакте
В Рязанском Кремле прошла торжественная регистрация рождения Атмосфера в стенах XVII, пропитанная историей и духовностью, создавала неповторимую обстановку для этого важного события. Благословение митрополита стало символом надежды и веры
Фото: ГБУ РО «Сервис-ЗАГС» ВКонтакте
В Рязанском Кремле прошла торжественная регистрация рождения Атмосфера в стенах XVII, пропитанная историей и духовностью, создавала неповторимую обстановку для этого важного события. Благословение митрополита стало символом надежды и веры
Фото: ГБУ РО «Сервис-ЗАГС» ВКонтакте
В Рязанском Кремле прошла торжественная регистрация рождения Атмосфера в стенах XVII, пропитанная историей и духовностью, создавала неповторимую обстановку для этого важного события. Благословение митрополита стало символом надежды и веры
Фото: ГБУ РО «Сервис-ЗАГС» ВКонтакте
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