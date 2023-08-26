Суббота, 26 августа, 2023
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В Рязанском Кремле отслужили праздничный молебен во славу Рязани

7info

По многолетней традиции День города Рязани начался с соборной молитвы, сообщает пресс-служба городской администрации.

26 августа в кафедральном соборе Рождества Христова митрополит Рязанский и Михайловский Марк отслужил благодарственный молебен. Он поздравил всех присутствующих с Днем города и пожелал милости Божьей во всех начинаниях на благо Рязани.

В праздничной службе приняли участие руководители и сотрудники структурных подразделений администрации Рязани, Рязанской городской Думы, жители и гости города.

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