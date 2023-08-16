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В Рязанском кардиодиспансере освоили новый метод диагностики

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Изображение от Freepik

В Рязанском кардиодиспансере освоили новый метод диагностики, сообщает пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Специалисты медучреждения впервые своими силами провели электрофизиологическое исследование сердца. Ранее такого рода процедуры проводились только при участии представителей федеральных клиник.

Руководил проведением исследования заведующий отделением хирургического лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Рязанского кардиодиспансера, ассистент кафедры сердечно-сосудистой, рентгенэндоваскулярной хирургии и лучевой диагностики, врач сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Владислав Поваров.

«Электрофизиологическое исследование сердца является на сегодняшний день наиболее точным методом диагностики аритмий. Оно во многом превосходит электрокардиографию, холтеровское мониторирование, различные чреспищеводные методики исследования и другие методы диагностики аритмий. Суть электрофизиологического исследования сердца в проведении через сосуды пациента непосредственно в полость сердца нескольких длинных тонких электродов, записи активности сердца, провоцирования различных нарушений ритма и определении их вида», — говорит Владислав Поваров.

Электрофизиологическое исследование является миниинвазивной процедурой. Иглы, которые используются для внедрения электродов в сосуды очень тонкие, что-то повредить ими очень трудно. Сами электроды мягкие, их концы затуплены во избежание повреждения сердца. Любая аритмия, спровоцированная при диагностических протоколах, может быть устранена гораздо легче, чем при других методах исследования сердца.

«Недавно в Рязанском кардиодиспансере мы начали проводить процедуры по радиочастотной аблации аритмий. Это разрушение участка ткани сердца, ответственного за аритмию. Любой радиочастотной аблации предшествует электрофизиологическое исследование, но не любое электрофизиологическое исследование заканчивается радиочастотной аблацией. Новое оборудование позволяет нам проводить не только лечебное воздействие, но и дает широкие возможности по диагностике различных нарушений ритма и проводимости сердца», — подчеркивает Владислав Поваров.

Первое электрофизиологическое исследование сердца проведено успешно. В дальнейшем планируется наращивать темпы и объемы таких вмешательств. В будущем году количество процедур может дойти до 100, а затем вырасти до 200-250. «Это очень удобно для наших пациентов — жителей Рязанской области. Люди смогут быстро и качественно пройти диагностику, а значит, своевременно получить необходимое лечение», — отмечает Владислав Поваров.

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