Четверг, 16 января, 2025
-0.1 C
Рязань
Фото: Рязанский кардиодиспансер
Медицина

В Рязанском кардиодиспансере начали лечить пациентов горным воздухом

Анастасия Мериакри

В Рязанском кардиодиспансере начали применять новый метод реабилитации — гипокситерапию. Пациенты, посетившие эту процедуру, испытывают те же ощущения, что и альпинист, поднимающийся в гору. Об этом сообщает группа медучреждения ВКонтакте.

Сотрудники Рязанского кардиодиспансера впервые в регионе стали использовать гипокситерапию для восстановления пациентов. Новой процедурой реабилитации пользуются пациенты направления «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Сегодня покоряем вершины Кавказа», — говорит медперсонал. В это время пациент, устроившийся в кресле, дышит азотно-кислородной газовой смесью с разным содержанием кислорода. В начале — с пониженным, затем — с повышенным. Он испытывает чувство, как будто поднимается на гору.

«Гипокситерапия — так называется этот метод — позволяет мобилизовать все адаптационные силы организма. Кроме реабилитации после инфаркта, инсульта, ковида, других заболеваний, метод используется для подготовки пациентов к хирургическим вмешательствам. Организм мобилизуется, и человек легче переносит операцию», — говорит заведующая отделением медицинской реабилитации для пациентов с соматическими заболеваниями Анна Андреева. 

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.