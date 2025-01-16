В Рязанском кардиодиспансере начали лечить пациентов горным воздухом

В Рязанском кардиодиспансере начали применять новый метод реабилитации — гипокситерапию. Пациенты, посетившие эту процедуру, испытывают те же ощущения, что и альпинист, поднимающийся в гору. Об этом сообщает группа медучреждения ВКонтакте.

Сотрудники Рязанского кардиодиспансера впервые в регионе стали использовать гипокситерапию для восстановления пациентов. Новой процедурой реабилитации пользуются пациенты направления «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Сегодня покоряем вершины Кавказа», — говорит медперсонал. В это время пациент, устроившийся в кресле, дышит азотно-кислородной газовой смесью с разным содержанием кислорода. В начале — с пониженным, затем — с повышенным. Он испытывает чувство, как будто поднимается на гору.