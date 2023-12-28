Четверг, 28 декабря, 2023
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В рязанском Кальном открылся новый детский сад №40

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Фото: правительство Рязанской области
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В Кальном Рязани открылся новый детский сад №40 на 224 места. Его осмотрел губернатор Павел Малков.

На строительство детсада было выделено больше 329 миллионов рублей. В нем предусмотрены 10 групп, три из которых – ясельные. Для детей в новом саду созданы все условия комфортного пребывания: просторные группы, кабинеты для творческих занятий, спортивный и музыкальный залы, медицинская комната и пищеблок.

На церемонии открытия глава региона отметил, что детский сад был необходим в активно развивающемся микрорайоне, его ждали многие жители:

Замечательный детский сад, который соответствует всем современным требованиям. Все сделано с душой, для детей. Уверен, им здесь будет комфортно.

Малков также подчеркнул, что в этом году в Кальном открыли одну из самых современных школ региона на 1100 мест. А всего в 2023 году в Рязанской области сдали в эксплуатацию 4 новых детских сада, передает пресс-служба регионального правительства.

В рязанском Кальном открылся новый детский сад №40
В рязанском Кальном открылся новый детский сад №40
В рязанском Кальном открылся новый детский сад №40

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