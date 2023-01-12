Четверг, 12 января, 2023
Татьяна Проводина

В рязанском кафе росгвардейцы задержали хулигана

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Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Рязанской области задержали хулигана в одной из рязанских пекарен. Тревожный сигнал вечером поступил с охраняемого объекта – кафе на улице Кольцова. По адресу выехал наряд группы задержания Росгвардии.

Силовики, прибывшие на место, выяснили, что один из посетителей громко нецензурно выражался, вёл себя агрессивно и кидался на сотрудников пекарни. Хулиган не реагировал на замечания и мешал работе кафе.

Росгвардейцы задержали мужчину и передали его сотрудникам полиции. Хулиганом оказался житель Псковской области 1986 года рождения.

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