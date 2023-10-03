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 В Рязанском художественном музее атрибутировали картину «Кавалергард с лошадью»

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В Рязанском художественном музее открыта выставка, посвящённая 180- летию нашего земляка М.Д. Скобелева.

В рамках рубрики «День шедевра» знакомим вас с её экспонатами. Старший научный сотрудник музея Мария Киселёва расскажет о картине «Кавалергард с лошадью»,  кисти русского художника Александра Швабе датируемой 1849 годом.

 — Кавалергарды – особый, привилегированный род войск русской армии. На картине изображён бравый офицер Долгоруков Дмитрий Николаевич. Князь из потомственных родовитых дворян, исходящих от Рюриковичей, крестник императора Александра 1 и императрицы Марии Фёдоровны.

Он воспитывался в пажеском корпусе и стал выпускником кавалергардского полка. Полковник, действительный статский советник, Долгоруков участвовал в обороне Севастополя.

В 1859 году Долгоруков выходит в отставку и посвящает себя общественной деятельности, являясь сотрудником различных газет и журналов, среди которых «Русский вестник» и «Московские ведомости». Работает под псевдонимом.

В 1909 году  русский архив опубликовал  воспоминания Долгорукова о Крымской войне.

Картина из Рязанского художественного музея долгое время экспонировалась в зале  русского искусства первой половины 19 века под названием «Кавалергард с лошадью». Благодаря  атрибуции стала известна личность изображённого героя, помогли в этом сотрудники  Государственного исторического музея. В нём находится оригинал картины, а у нас авторское повторение.

 В Рязанском художественном музее атрибутировали картину «Кавалергард с лошадью»
 В Рязанском художественном музее атрибутировали картину «Кавалергард с лошадью»
 В Рязанском художественном музее атрибутировали картину «Кавалергард с лошадью»
 В Рязанском художественном музее атрибутировали картину «Кавалергард с лошадью»
 В Рязанском художественном музее атрибутировали картину «Кавалергард с лошадью»
 В Рязанском художественном музее атрибутировали картину «Кавалергард с лошадью»
 В Рязанском художественном музее атрибутировали картину «Кавалергард с лошадью»
 В Рязанском художественном музее атрибутировали картину «Кавалергард с лошадью»

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