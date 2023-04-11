В Рязанском госуниверситете прошёл конкурс для абитуриентов «Талант плюс»

11 апреля, в театре «Переход» имени Геннадия Кириллова РГУ имени С.А. Есенина состоялся традиционный конкурс для абитуриентов вуза «Талант плюс». В этом году конкурс собрал рекордное количество участников, продемонстрировать свои таланты приехали 34 учащихся 10-11 классов из Рязани, Касимова,

Творческий конкурс «Талант плюс» проводится с 2020 года при организационной поддержке Автономной некоммерческой организации «Центр развития клуба весёлых и находчивых» и информационной поддержке Рязанского информационного агентства 7info.

Участников поприветствовал исполняющий обязанности ректора вуза Игорь Мурог. Он отметил, что университет поддерживает все творческие инициативы студентов, предоставляет огромное поле для реализации возможностей обучающихся, пожелал всем участникам удачи.

В ходе конкурса будущие абитуриенты РГУ представили творческие работы в номинациях: вокальное творчество, инструментальное творчество, оригинальный жанр, театральное творчество, дизайн, хореографическое творчество.

Оценивало выступления и работы абитуриентов профессиональное жюри, в состав которого вошли:

Жеглов Алексей Александрович, директор АНО «Центр развития клуба весёлых и находчивых»

Хрусталёва Элла Александровна, известная джазовая певица, композитор, педагог.

Сулица Роман Андреевич, директор театра «Переход» имени Геннадия Кириллова РГУ имени С.А. Есенина

Ивлева Ирина Владимировна, директор центра молодежных инициатив, художественный руководитель театра-студии «Балет XXI век», педагог по танцу театра «Переход» имени Геннадия Кириллова, лауреат всероссийских и международных конкурсов.

По итогам творческого испытания были определены 12 победителей и призёров конкурса, которые получат от 3 до 5 баллов дополнительно к сумме баллов за ЕГЭ при поступлении в РГУ имени С.А. Есенина.

Награждение победителей и призеров пройдет 22 апреля на дне открытых дверей Рязанского госуниверситета по адресу ул. Ленина 20.