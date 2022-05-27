В Рязанском госуниверситете подвели итоги XVIII Всероссийского фестиваля «Есенинская весна»

В пятницу, 27 мая, в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина состоялось подведение итогов XVIII Всероссийского (с международным участием) фестиваля «Есенинская весна».

В фестивале, который проходил в дистанционном формате, приняли участие более 300 студентов образовательных организаций из 17 регионов, шести федеральных округов Российской Федерации, а также Донецкой и Луганской Народных Республик.

РИА «7 новостей» публикует имена победителей и призёров фестиваля.

Конкурс научно-исследовательских работ студентов

1 место

Павленко Ольга Сергеевна (Донецкий национальный университет)

Гаврилова Елена (Пензенский государственный университет)

Котомцев Дмитрий (Луганский государственный педагогический университет)

2 место

Зимина Анастасия (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова)

Постовит Елизавета (Горловский институт иностранных языков)

Сычева Юлия (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

3 место

Гостюк Ева (Воронежский государственный университет)

Демидова Александра (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Истошина Инна (Арзамасский филиал Нижегородскогогосударственного университета имени Н.И. Лобачевского)

Специальные дипломы:

Барановская Татьяна (Филиал Рязанского педагогического колледжа в городе Касимове), Емельянова Алена, Морозов Егор, Максимов Святослав (Арзамасский филиал Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского), Огородняя Ольга (Луганский государственный педагогический университет), Пронина Алёна Павловна (Скопинский электротехнический колледж), Тиевская Дарья (Донецкий национальный университет).

Конкурс литературного творчества

Поэзия

1 место

Захарова Александра (Иркутский государственный университет)

2 место

Кинденов Михаил (РВВДКУ имени В.Ф. Маргелова)

Ризатдинова София (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова)

Григорова Ксения (Луганский государственный университет имени Владимира Даля)

3 место

Фомина Екатерина (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Сборщикова Екатерина (Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова)

Специальные дипломы:

Близнюк Дмитрий (Донецкий национальный университет), Александров Алексей (РВВДКУ имени В.Ф. Маргелова), Носов Михаил (Рязанский колледж электроники), Лексаков Данила (Рязанский колледж электроники),

Исаева Анастасия (Псковский государственный университет)

Проза

1 место

Бусарев Иван (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

2 место

Римская София (Скопинский электро-технический колледж)

Леонова Екатерина (Государственный университет русского языка имени А.С. Пушкина)

3 место

Косьяненко Анастасия (Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета)

Волков Владимир (Рязанский политехнический колледж)

Специальные дипломы:

Воекова Алина (Сибирский казачий институт технологий и управления (филиал) Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первого казачьего университета), Скрипник Егор, Семенова Анастасия (Донецкий национальный университет)

Музыкально-исполнительский конкурс

1 место

Палагина Алина (Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского)

Квартет Рязанского музыкального колледжа имени Г. и А. Пироговых Ансамбль учащихся профтехобразования «Радуга» (Центр эстетического воспитания детей, г. Рязань)

2 место

Аптекарева Мария (Рязанский колледж культуры, г. Шацк)

Белоус Виктория, Бобкова Анастасия (Донецкий национальный университет)

Мареева Златовлада (Рязанский колледж культуры, г. Шацк)

3 место

Шарова Маргарита, Новикова Софья Дурина Анастасия, Нащекина Екатерина (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Марченко Анна (Донецкий национальный университет)

Вокальная группа «Добротолюбы» (Ряжский колледж имени Героя Советского Союза А. М. Серебрякова)

Специальные дипломы:

Носов Михаил (Рязанский колледж электроники), Чумак Диана, Шевелева Варвара (Донецкий национальный университет), Семерова Дарья (Филиал Рязанского педагогического колледжа в городе Касимове)

Конкурс художественно-изобразительного творчества

Портрет, пейзаж, иллюстрация к произведениям С.А. Есенина

1 место

Бедуева Ангелина, Сушко Анастасия, Шикула Анна (Донецкий национальный университет)

Лозовая Диана (Сараевский многофункциональный колледж)

Потухин Вениамин (Филиал Рязанского педагогического колледжа в городе Касимове)

Урусова Татьяна (Рязанский политехнический колледж)

2 место

Дергунова Софья, Жирихова Екатерина, Ивлева Анастасия (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Жуля София (Луганский государственный педагогический университет)

Ялымова Ирина (Филиал Рязанского педагогического колледжа в Касимове)

3 место

Величко Дарина, Самарина Анна, Кондратьева Александра (Донецкий национальный университет)

Иванов Александр (Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза В.А. Беглова)

Мануйлова Виктория (Рязанский строительный колледж)

Кутьина Виктория, Михайлина Елизавета (Луганский государственный педагогический университет)

Самсонова Анастасия (Санкт-Петербургский государственный университет)

Художественная фотография

1 место

Мурзина Юлия (Луховицкий аграрно-промышленный техникум)

Клепикова Анастасия (Рязанский многопрофильный колледж)

Лебина Виктория (Рязанский многопрофильный колледж)

2 место

Зимина Анастасия (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова)

Золотов Дмитрий (Рязанский многопрофильный колледж)

Голицын Никита (Касимовский нефтегазовый колледж)

3 место

Карпушова Вероника (Клепиковский технологический техникум)

Матусяк Александра, Рачкова Анастасия (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Родичкина Екатерина (Клепиковский технологический техникум)

Таранина Кристина (Касимовский нефтегазовый колледж)

Конкурс художественного чтения

1 место

Яровой Глеб (Рязанский колледж культуры, г. Шацк)

Прибылов Никита (Михайловский экономический колледж-интернат» Министерства труда и социальной защиты РФ)

2 место

Смирнов Максим (Губкинский филиал Белгородского государственного института искусств и культуры)

Клочкова Владислава (Донецкий национальный университет)

Алексеев Дмитрий (Тамбовский музыкально-педагогический институт имени С.В. Рахманинова)

3 место

Зайцева Анастасия (Рязанский колледж культуры, г. Шацк)

Поколявин Дмитрий, Нижник Виктор (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Шинкарев Бронислав (Московский государственный гуманитарно-экономический университет)

Верецкая Валерия (Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет))

Специальные дипломы:

Гурьева Анастасия, Вертикова Алиса (Донецкий национальный университет), Чистотин Данила (Скопинский электротехнический колледж), Марков Дмитрий (Рязанский колледж культуры), Шеина Мария (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина), Якурнова Лада (Вятский государственный университет), Сайфуллина Камилла (Уфимский торгово-экономический колледж)

Конкурс авторских художественных переводов и художественного чтения на иностранных языках

Авторский перевод произведений С.А. Есенина на иностранные языки, выполненный самим участником фестиваля

1 место

Верещагин Виктор (Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» (Академия ФСИН России))

2 место

Смирнова Мария (Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» (Академия ФСИН России))

3 место

Куница Маргарита Алексеевна (Горловский институт иностранных языков)

Оленников Владислав Сергеевич (Донецкий национальный университет)

Художественное чтение произведения С.А. Есенина на иностранном языке

1 место

Ризатдинова София (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова)

2 место

Старков Арсен (Рязанский колледж имени Героя Советского Союза Н.Н. Комарова)

Хан Кирилл (Ряжский колледж имени Героя Советского Союза А.М. Серебрякова)

Специальные дипломы:

Давидчук Анна Сергеевна (Российский университет дружбы народов),

Нуруллаева Махри (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Конкурс педагогического творчества

1 место

Амбарцумян Виктория (Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга)

2 место

Божик Елена (Арзамасский филиал Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского)

3 место

Плотникова Ксения (Тамбовский музыкально-педагогический институт имени С.В. Рахманинова)

Афанасенко Полина (Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского)

Специальная номинация организационного комитета

«Лучшее эссе о Сергее Есенине»

1 место

Ханин Даниил, Скабеев Егор (Донецкий национальный университет)

2 место

Чижов Александр, Кузнецов Даниил, Янушкевич Эмма (Донецкий национальный университет)

3 место

Быстров Артур, Храпова Елизавета, Карлов Виталий (Донецкий национальный университет)

Специальные дипломы:

Апсалямов Артем, Ахматов Артем, Варнава Владислав, Денисов Александр, Колосов Владимир, Каренин Андрей, Сметанин Никита, Шпагин Артем¸ Юшков Никита, Якурнова Диана, Петров Илья, Лысак Полина, Сладкова Александра, Савчина Дарья (Донецкий национальный университет)

Обладателем Гран-при XVIII Всероссийского (с международным участием) фестиваля «Есенинская весна» признана студентка Донецкого национального университета Ольга Павленко.