В РязГМУ прошла церемония гашения марки, посвящённой физиологу Ивану Павлову

К 175-летию со дня рождения физиолога Ивана Павлова Почта России выпустила марку. Она вышла в почтовое обращение 26 сентября. В Рязанском государственном медицинском университете состоялась церемония гашения этой марки. Об этом сообщает пресс-служба «Почты России».

Первыми оттиск штемпеля на марку поставили ректор университета, д.м.н., профессор Роман Калинин, директор мемориального музея-усадьбы академика И.П. Павлова Наталья Загрина и заместитель директора УФПС Рязанской области Денис Полуэктов. Ректор поблагодарил, что церемония гашения состоялась в стенах университета, который носит имя ученого.

— Данным историческим событием мы открываем цикл праздничных мероприятий, приуроченных к юбилею Ивана Петровича, целью которых является не только почтить память всемирно известного физиолога, но и продолжить славную научную традицию, его примером вовлекая в научную деятельность нынешних студентов — возможно, будущих лауреатов Нобелевской премии,— отметил Роман Калинин.

В центральном почтовом отделении Рязани клиенты и гости города могут не только приобрести марку, но и поставить на любое отправление оттиск специального штемпеля, посвящённого выходу марки в обращение.

Для справки. Гашение марки означает аннулирование этой марки как знака почтовой оплаты. Это значит, что такой маркой уже нельзя оплатить отправку письма. Естественный способ гашения — это отправка корреспонденции, когда марка уже выполнила свою функцию, и вторично использовать ее уже будет нельзя. А если гашение осуществляется, например, спецштемпелем в связи с памятной датой, то такие экземпляры имеют коллекционное значение.