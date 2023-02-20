В Рязанском дворце детского творчества состоялся концерт «Служить Отечеству!»

18 февраля 2023 года на сцене Рязанского городского Дворца детского творчества состоялся концерт «Служить Отечеству!». Это творческий проект ансамбля танца «Верес» (руководитель Ирина Шарова и группы «Крылатая пехота» Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменное командного училища имени генерала армии им. В.Ф. Маргелова (руководитель Юлия Бударина) и), направленный на патриотическое и гражданское воспитание подрастающего поколения. Проект «Служить Отечеству!» реализуется уже несколько лет. Артисты вместе с залом спели «Служить России», «Смуглянку», «Под небом Балканским».

В программе также приняли участие творческие коллективы Дворца детского творчества: театр современного танца «Импульс» (педагоги Русакова Е.А., Орехова Е. Г.), ансамбль «Русские узоры» (педагоги Кузнецов В.Н., Кузнецова Н.А.).