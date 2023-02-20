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В Рязанском дворце детского творчества состоялся концерт «Служить Отечеству!»

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18 февраля 2023 года на сцене Рязанского городского Дворца детского творчества состоялся концерт «Служить Отечеству!». Это творческий проект ансамбля танца «Верес» (руководитель Ирина Шарова и группы «Крылатая пехота» Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменное командного училища имени генерала армии им. В.Ф. Маргелова (руководитель Юлия Бударина) и), направленный на патриотическое и гражданское воспитание подрастающего поколения. Проект «Служить Отечеству!» реализуется уже несколько лет. Артисты вместе с залом спели «Служить России», «Смуглянку», «Под небом Балканским».

В программе также приняли участие творческие коллективы Дворца детского творчества: театр современного танца «Импульс» (педагоги Русакова Е.А., Орехова Е. Г.), ансамбль «Русские узоры» (педагоги Кузнецов В.Н., Кузнецова Н.А.).

В Рязанском дворце детского творчества состоялся концерт «Служить Отечеству!»
В Рязанском дворце детского творчества состоялся концерт «Служить Отечеству!»

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