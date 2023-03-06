В Рязанском дворце детского творчества прошёл концерт к 8 марта

3 марта 2023 года в 18.00 на сцене Рязанского городского Дворца детского творчества состоялся праздничный концерт «К вам, с любовью!», посвященный Международному женскому дню 8 марта.

Зрителей и гостей поздравила с наступающим праздником Уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Анжелика Владимировна Евдокимова. Она также вручила благодарности педагогам Дворца.

Музыкальный подарок приготовил зрителям ансамбль народной песни «Русские узоры», которым руководят: педагоги высшей квалификационной категории Кузнецов Вячеслав Владимирович, Кузнецова Надежда Александровна и хореографы коллектива Киселева Светлана Витальевна и заслуженный артист России Киселев Геннадий Николаевич.

Ансамбль «Русские узоры» – это красота хороводов и плясок, разноцветье костюмов и прекрасные мелодии нашей Родины. Песни в исполнении этого коллектива дают нам возможность понять, услышать и увидеть красоту народной души. В зале царила атмосфера весны, добра и радости.

В программу были также включены номера хореографического коллектива Дворца «Своя КОМпания» (педагоги Кочеткова Ольга Михайловна, Григорова Мария Сергеевна).