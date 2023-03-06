Понедельник, 6 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанском дворце детского творчества прошёл концерт к 8 марта

На главнуюНовости Рязани
Фото предоставлено Марией Тишковой

3 марта 2023 года в 18.00 на сцене Рязанского городского Дворца детского творчества состоялся праздничный концерт «К вам, с любовью!», посвященный Международному женскому дню 8 марта.

Зрителей и гостей поздравила с наступающим праздником Уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Анжелика Владимировна Евдокимова. Она также вручила благодарности педагогам Дворца.

Музыкальный подарок приготовил зрителям ансамбль народной песни «Русские узоры», которым руководят: педагоги высшей квалификационной категории Кузнецов Вячеслав Владимирович, Кузнецова Надежда Александровна и хореографы коллектива Киселева Светлана Витальевна и заслуженный артист России Киселев Геннадий Николаевич.

Ансамбль «Русские узоры» – это красота хороводов и плясок, разноцветье костюмов и прекрасные мелодии нашей Родины. Песни в исполнении этого коллектива дают нам возможность понять, услышать и увидеть красоту народной души. В зале царила атмосфера весны, добра и радости.

В программу были также включены номера хореографического коллектива Дворца «Своя КОМпания» (педагоги Кочеткова Ольга Михайловна, Григорова Мария Сергеевна).

В Рязанском дворце детского творчества прошёл концерт к 8 марта
В Рязанском дворце детского творчества прошёл концерт к 8 марта
В Рязанском дворце детского творчества прошёл концерт к 8 марта
В Рязанском дворце детского творчества прошёл концерт к 8 марта

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации