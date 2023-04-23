В Рязанском ДДТ подвели итоги конкурса-фестиваля детского литературно-художественного творчества «Начало»

В Рязанском городском Дворце детского творчества прошли итоговые мероприятия XXVII межрегионального конкурса-фестиваля детского литературно-художественного творчества «Начало», на которых были награждены лауреаты I, II и III степени и победители специальных номинаций «Ода учителю», «Памяти Ивана Лукина», «Надежда Николаевна Чумакова – гордость Рязани».

Конкурс-фестиваль был посвящен Году педагога и наставника в Российской Федерации, а его девизом стали слова Александра Фадеева: «Будущее наших детей, нашего народа – в руках учителя, в его золотом сердце».

Учредитель: управление образования и молодежной политики администрации города Рязани.

Соучредитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Литературный институт им. А.М. Горького».

Организатор: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Рязанский городской Дворец детского творчества».

В этом году на участие в конкурсе-фестивале подали заявки около шестисот талантливых детей, учащихся пятидесяти трех образовательных организаций из города Рязани, районов Рязанской области, города Москвы. Свои творческие работы представили юные поэты, прозаики, чтецы, иллюстраторы, авторы-исполнители, исследователи, журналисты, книголюбы (авторы отзывов и рукописных книг). Пройдя I отборочный (заочный) этап, финалисты встретились на очных конкурсах II этапа, который проходил с 6 по 17 апреля 2023 года во Дворце детского творчества и в Областной детской библиотеке. Каждое мероприятие представляло собой творческую площадку, где ребята демонстрировали свои работы, отвечали на вопросы членов жюри и конкурсантов, сами участвовали в обсуждении.

На протяжении фестиваля рядом с детьми были более двадцати наставников, членов жюри, среди которых Почетный работник общего образования Российской Федерации, президент конкурса-фестиваля «Начало» Светлана Зиновьевна Саратова, председатель Рязанского отделения Союза писателей России Нурислан Гатауллаевич Ибрагимов, члены Союза художников России Олег Сергеевич Потапов и Елена Эдуардовна Гонтаренко и представители различных творческих Союзов Российской Федерации, города Москвы и Рязанской области. На заключительных мероприятиях, где были подведены итоги всех конкурсов, победителям вручались дипломы лауреатов и памятные кубки с эмблемой Года педагога и наставника в России. На каждой встрече участники исполняли «Гимн конкурса-фестиваля «Начало» (автор Н.Г. Ибрагимов), представляли свое творчество, слушали важные советы наставников, которые обязательно помогут для дальнейшего творческого роста и формирования лучших личностных качеств одаренных детей и подростков. 11 мая 2023 года для лауреатов и их наставников состоится консультация по подготовке к очередному Областному детско-юношескому конкурсу-фестивалю литературного творчества «Слово доброе посеять…», путевку на который дает победителям конкурс-фестиваль «Начало».

Оргкомитет всегда открыт для сотрудничества, благодарим за теплые отзывы и приглашаем вновь в Рязанский городской Дворец детского творчества на следующий, двадцать восьмой конкурс-фестиваль «Начало»!