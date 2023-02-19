Воскресенье, 19 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В рязанском ЦПКиО состоялся митинг «Zа мир, Zа Россию, Zа Президента»

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Фото с сайта правительства Рязанской области

В Центральном парке культуры и отдыха Рязани прошёл митинг в поддержку решения Владимира Путина о проведении специальной военной операции. Мероприятие «Zа мир, Zа Россию, Zа Президента» приурочили к празднованию Дня защитника Отечества.

Участниками митинга стали член Общественной палаты РФ Ольга Воронова, представители министерства по делам территорий и информационной политике, ветеранских, молодёжных организаций, профсоюза военнослужащих региона, ОНФ, творческих союзов, муниципальных образований Рязанской области и жители Донбасса.

Ольга Воронова напомнила о скорой годовщине начала СВО.

Ольга Воронова: «Мы всё более осознаём с вами, как много изменилось за этот год – в нашей стране, в мире, в нашем общественном сознании. Мы стали гораздо сплочённее. Теперь мы знаем, кто наш друг, а кто наш враг. Мы стали гораздо сильнее»

Собравшиеся почтили минутой молчания память земляков, отдавших жизни на Донбассе, и всех мирных жителей, погибших от рук неонацистов, – говорится на сайте правительства Рязанской области.

В рязанском ЦПКиО состоялся митинг «Zа мир, Zа Россию, Zа Президента»
В рязанском ЦПКиО состоялся митинг «Zа мир, Zа Россию, Zа Президента»
В рязанском ЦПКиО состоялся митинг «Zа мир, Zа Россию, Zа Президента»

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