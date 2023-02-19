В рязанском ЦПКиО состоялся митинг «Zа мир, Zа Россию, Zа Президента»

В Центральном парке культуры и отдыха Рязани прошёл митинг в поддержку решения Владимира Путина о проведении специальной военной операции. Мероприятие «Zа мир, Zа Россию, Zа Президента» приурочили к празднованию Дня защитника Отечества.
Участниками митинга стали член Общественной палаты РФ Ольга Воронова, представители министерства по делам территорий и информационной политике, ветеранских, молодёжных организаций, профсоюза военнослужащих региона, ОНФ, творческих союзов, муниципальных образований Рязанской области и жители Донбасса.
Ольга Воронова напомнила о скорой годовщине начала СВО.
Собравшиеся почтили минутой молчания память земляков, отдавших жизни на Донбассе, и всех мирных жителей, погибших от рук неонацистов, – говорится на сайте правительства Рязанской области.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram