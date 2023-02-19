В рязанском ЦПКиО состоялся митинг «Zа мир, Zа Россию, Zа Президента»

Ольга Воронова: «Мы всё более осознаём с вами, как много изменилось за этот год – в нашей стране, в мире, в нашем общественном сознании. Мы стали гораздо сплочённее. Теперь мы знаем, кто наш друг, а кто наш враг. Мы стали гораздо сильнее»