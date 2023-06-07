Среда, 7 июня, 2023
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В рязанском ЦПКиО пройдёт фестиваль по северной ходьбе

Татьяна Проводина
Источник: сайт минспорта Рязанской области

Жителей и гостей Рязани в пятницу, 9 июня, приглашают на Фестиваль по скандинавской (северной) ходьбе «Zаход поколений», посвящённый Дню России. Он пройдёт с 10 до 13 часов у Зелёного театра.

Поучаствовать в фестивале могут все желающие с допуском врача к занятиям физкультурой. Максимальное количество участников – 200 человек.

Зарегистрироваться для участия можно через запись на электронную почту nikulshina.csp62 собачка mail.ru до 9 июня. Также можно воспользоваться ссылкой или отправить личное сообщение в мандатную комиссию в день проведения фестиваля. Нужно указать ФИО, дату рождения и телефон.

Участники мероприятия должны быть самостоятельно экипированы спортивной формой (включая спортивную обувь) и палками для северной ходьбы (допускаются трекинговые палки).

ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

09:00-09:55 — Регистрация

10:00 — Торжественное открытие мероприятия

10:10 — Мастер-класс по Северной ходьбе, разминка

10:30 — Старт участников на дистанцию 2 км, 4 км.

11:30 — Чаепитие, лотерея

12:00 — Официальное закрытие Фестиваля, подведение итогов.

Организаторы фестиваля – министерство физической культуры и спорта Рязанской области и Рязанское областное региональное отделение Северной Ходьбы.

Участники получат медали и грамоты минспорта Рязанской области, а также призы от партнёров и спонсоров. Награждение проведут среди мужчин и женщин за 1-3 места на каждой дистанции.

Если погодные условия не позволят провести фестиваль в назначенный день, дату соревнований перенесут.

Возрастное ограничение 18+

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