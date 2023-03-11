В Рязанском цирке состоялась социальная акция «Счастливая мама»

В Рязанском цирке состоялась Всероссийская социальная акция «Счастливая мама», приуроченная к Международному женскому дню. От имени губернатора Рязанской области Павла Малкова ее участников приветствовал вице-губернатор Артем Бранов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Всероссийская акция проводится второй год в городах присутствия компании «Росгосцирк». В ее рамках многодетные матери, воспитывающие 10 и более детей, получают бесплатные билеты в цирк. Информацию о таких семьях филиалам Росгосцирка предоставляют органы социальной защиты регионов. В Рязанской области проект осуществляется при поддержке Правительства области. В нем примут участие 28 семей.
Представление, которое увидят многодетные семьи, называется «Вместе целая страна». Его показ начался в рязанском цирке 11 марта. С помощью классических цирковых жанров зрителям расскажут о многонациональной культуре России. Программа была создана к празднованию 145-летия основания Санкт-Петербургского цирка и осенью 2022 года с успехом представлена в Северной столице.
Артем Бранов, приветствуя первых участников проекта и гостей, поблагодарил «Росгосцирк» за организованную акцию.
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