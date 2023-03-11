В Рязанском цирке состоялась социальная акция «Счастливая мама»

В Рязанском цирке состоялась Всероссийская социальная акция «Счастливая мама», приуроченная к Международному женскому дню. От имени губернатора Рязанской области Павла Малкова ее участников приветствовал вице-губернатор Артем Бранов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Всероссийская акция проводится второй год в городах присутствия компании «Росгосцирк». В ее рамках многодетные матери, воспитывающие 10 и более детей, получают бесплатные билеты в цирк. Информацию о таких семьях филиалам Росгосцирка предоставляют органы социальной защиты регионов. В Рязанской области проект осуществляется при поддержке Правительства области. В нем примут участие 28 семей.

Представление, которое увидят многодетные семьи, называется «Вместе целая страна». Его показ начался в рязанском цирке 11 марта. С помощью классических цирковых жанров зрителям расскажут о многонациональной культуре России. Программа была создана к празднованию 145-летия основания Санкт-Петербургского цирка и осенью 2022 года с успехом представлена в Северной столице.

Артем Бранов, приветствуя первых участников проекта и гостей, поблагодарил «Росгосцирк» за организованную акцию.

«Мы со стороны правительства Рязанской области всегда поддерживаем такие замечательные социальные проекты, надеюсь, что они станут традицией. Сегодня всем желаю получить удовольствие от замечательной премьеры, успехов, здоровья и приятного просмотра», — сказал Артем Бранов.