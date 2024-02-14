Среда, 14 февраля, 2024

В Рязанской ОКБ установили новый ангиографический комплекс

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В Рязанской ОКБ установлен новый ангиографический комплекс, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Это уже второй ангиограф в ОКБ. В нем собраны все современные опции для оказания помощи пациентам с инфарктом миокарда, ишемическим и геморрагическим инсультом и критической ишемией нижних конечностей. Теперь лечение пациентов с различными сосудистыми патологиями в ОКБ вышло на новый уровень.

Заведующий отделением рентгнехирургических методов диагностики и лечения Дмитрий Суров: «Новый ангиограф даёт возможность провести диагностику сосудов сердца, головного мозга и сразу же выполнить операцию для спасения жизни. Он оснащен суперсовременной системой визуализации, а значит, врачи до мельчайших деталей видят сосудистое русло пациента. Хирургическая бригада наблюдает за своими действиями на экране, а потом имеет возможность сравнить состояние сосудов до и после операции».

Поскольку в ОКБ теперь два ангиографа, работать с экстренными пациентами здесь могут одновременно две хирургические бригады. На одном ангиографическом комплексе за 2023 год было выполнено более 1500 операций. Второй аппарат позволит увеличить объем вмешательств и помочь еще большему количеству больных.

Главный врач ОКБ Андрей Карпунин: «Новый ангиограф наша больница получила, благодаря национальному проекту „Здравоохранение“. Это значительно повысило качество и доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи жителям Рязани и области, которые поступают на лечение в ОКБ. Теперь наши специалисты могут проводить операции сразу в двух операционных, а при сосудистых патологиях это может иметь решающее значение для спасения жизни и здоровья».

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