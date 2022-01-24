В Рязанской ОКБ спасли пациента, у которого отказали ноги

Врачи Рязанской областной клинической больницы спасли пациента, у которого отказали ноги. Подробности сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Мужчина сначала испытывал слабость в ногах, она нарастала. В какой-то момент человек не смог ходить и обратился к нейрохирургам.

Специалисты провели диагностические мероприятия, которые показали: причина заболевания — опухоль поясничного позвонка.

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Потребовалась операция. При её проведении требуется особая точность, используется операционный микроскоп. Вместе с опухолью пришлось удалить часть поясничного позвонка. Вместо неё пациенту вживили металлическую конструкцию, которая помогла стабилизировать позвоночник.

Рязанца выписали из больницы под наблюдение невролога через пять дней. Домой он ушёл на своих ногах, рассказал заведующий отделением нейрохирургии ОКБ Андрей Косолапов.