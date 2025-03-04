В рязанской ОКБ провели резекцию желудка и герниопластику пупочной грыжи пациенту с ожирением

4 марта отмечается День борьбы с морбидным ожирением. В этот день областная клиническая больница Рязани рассказала, как ожирение мешало пациенту получить должное лечение.

В ОКБ поступил пациент, которому 61 год, масса его тела составляет 135 кг. Он оказался в ситуации, когда избыточный вес напрямую влиял на его способность получать необходимое лечение, а конкретно: замену суставов и аорто-коронарное шунтирование.

Ожирение усложняет хирургические вмешательства, повышает риски во время операции и после нее, а также ухудшает общую физическую подготовленность пациента, в связи с чем операции по поводу его осложнений неоднократно откладывались.

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В 2024 году пациент поступил в отделение неотложной кардиологии с нарушением ритма, но благодаря врачам данная патология была устранена. Помимо этого, у пациента имелась пупочная грыжа огромных размеров.

Данный случай оказался достаточно сложным, поэтому пациент был обследован и полностью подготовлен командой врачей: кардиологом, эндокринологом и хирургом.

Операция — продольная резекция желудка и герниопластика пупочной грыжи сетчатым имплантом — стала первым шагом в борьбе с его заболеваниями. После операции он находился под чутким наблюдением специалистов. Сейчас ему предстоит реабилитация и регулярный контроль за его состоянием.

«Данный случай — важный пример того, как снижение веса может существенно улучшить качество жизни пациента и создать возможность для успешного лечения сопутствующих заболеваний», — отметили в ОКБ.

Благодаря снижению веса после хирургического вмешательства, пациенту удастся восстановить состояние и получить возможность для дальнейших операций, которые ранее были невозможны.

Этот случай подчеркивает важность комплексного подхода в лечении пациентов с морбидным ожирением, который включает участие нескольких специалистов и готовность к оперативным вмешательствам, которые могут кардинально изменить жизнь пациента в лучшую сторону.