В Рязанской ОКБ провели операции с использованием робота-ассистента

В ортопедическом отделении Рязанской ОКБ провели операции с использованием робота-ассистента, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Врачи называют это новым этапом развития хирургии эндопротезирования. Робот-ассистент практически исключает вероятность ошибки при операциях на коленном и тазобедренном суставах. В операционной он полноценный участник хирургической бригады: в режиме реального времени дает подсказки об анатомических особенностях пациента и помогает установить искусственный сустав безупречно точно.
Для того, чтобы такая операция стала возможной, необходимо предварительное обследование. Пациенту делают компьютерную томографию пораженного участка. Результат становится основой знания робота: учитывается всё: возраст, пол, состояние тканей… Это и дает возможность ассистировать хирургу, просчитывать каждый шаг и даже вносить корректировки в режиме реального времени.