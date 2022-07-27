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В Рязанской ОКБ провели операции с использованием робота-ассистента

В ортопедическом отделении Рязанской ОКБ провели операции с использованием робота-ассистента, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Врачи называют это новым этапом развития хирургии эндопротезирования. Робот-ассистент практически исключает вероятность ошибки при операциях на коленном и тазобедренном суставах. В операционной он полноценный участник хирургической бригады: в режиме реального времени дает подсказки об анатомических особенностях пациента и помогает установить искусственный сустав безупречно точно.

Для того, чтобы такая операция стала возможной, необходимо предварительное обследование. Пациенту делают компьютерную томографию пораженного участка. Результат становится основой знания робота: учитывается всё: возраст, пол, состояние тканей… Это и дает возможность ассистировать хирургу, просчитывать каждый шаг и даже вносить корректировки в режиме реального времени.

— Робот учитывает мельчайшие индивидуальные особенности пациента, поэтому, когда идет установка эндопротеза, он не ошибается. Выравнивание проходит с точностью до 1 градуса и 1 миллиметра, в результате сустав устанавливается идеально. В дальнейшем это обеспечивает пациенту быстрый период восстановления и комфортную жизнь с эндопротезом. Мы уже провели четыре роботассистированные операции, в ближайшее время предстоит выполнить еще четыре, — сообщил заведующий ортопедическим отделением ОКБ Юрий Муранчик.

— Особенно приятно, что мы одни из первых в стране, проводим клиническую апробацию роботизированной системы. Это высокие технологии, которые доступны нашим пациентам. Для врачей работа на таком оборудовании дает бесценный опыт, он в дальнейшем скажется на качестве медицинских услуг Областной клинической больницы, — отметил главный врач ОКБ Андрей Карпунин.

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