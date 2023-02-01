В Рязанской ОКБ идёт проверка навыков медсестёр по оказанию первой помощи

В Рязанской областной клинической больнице медсёстры проходят тестирование навыков первой помощи. Такая проверка проводится в медучреждении на регулярной основе.
Медицинские сёстры в ходе тестирования повторяют правила осмотра пострадавшего, приём Геймлиха, сердечно-лёгочную реанимацию и другие темы. Такими базовыми знаниями должен обладать каждый сотрудник, их необходимо совершенствовать, – отметили в региональном минздраве.
Главная медсестра ОКБ Елена Чиннова рассказала, что в план проверок включены разные манипуляции.
Мероприятия по повышению профессионального уровня медсестёр проводятся совместно с кафедрой сестринского дела Рязанского медколледжа. Сотрудничество развивается по двум направлениям – методическая помощь и применение симуляционного оборудования.
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