Среда, 1 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской ОКБ идёт проверка навыков медсестёр по оказанию первой помощи

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Image by Freepik

В Рязанской областной клинической больнице медсёстры проходят тестирование навыков первой помощи. Такая проверка проводится в медучреждении на регулярной основе.

Медицинские сёстры в ходе тестирования повторяют правила осмотра пострадавшего, приём Геймлиха, сердечно-лёгочную реанимацию и другие темы. Такими базовыми знаниями должен обладать каждый сотрудник, их необходимо совершенствовать, – отметили в региональном минздраве.

Главная медсестра ОКБ Елена Чиннова рассказала, что в план проверок включены разные манипуляции.

Елена Чиннова: «Есть такие, которые наши медсёстры выполняют постоянно: инъекции, уход за катетером. Есть темы по основам первой помощи – например, как спасти человека при остановке сердца или при травме. Каждой теме уделяем пристальное внимание: медицинская сестра должна быть готова в любой момент помочь пациенту»

Мероприятия по повышению профессионального уровня медсестёр проводятся совместно с кафедрой сестринского дела Рязанского медколледжа. Сотрудничество развивается по двум направлениям – методическая помощь и применение симуляционного оборудования.

В Рязанской ОКБ идёт проверка навыков медсестёр по оказанию первой помощи

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