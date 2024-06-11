Вторник, 11 июня, 2024

В Рязанской Облдуме обсудили реализацию лесного плана

Автор: 7info7

Опубликовано

Во вторник, 11 июня, в Рязанской области в рамках правительственного часа состоялось обсуждение реализации лесного плана. Докладчиком по теме выступил заместитель министра природопользования Андрей Машинистов.

Он рассказал: за 2024 было заключено десять договоров аренды лесных участков, два лесных участка предоставлены в безвозмездное пользование для ведения сельского хозяйства, по 15 участкам право пользования прекращено. В 2024 году проводились мероприятия по восстановлению леса, они продолжатся осенью.

Важной является работа по предотвращению пожаров в лесах. Для этого устраивают минерализованные полосы, прочищают просеки, устанавливают шлагбаумы, устанавливают стенды с информацией о противопожарной безопасности.

После завершения доклада свои вопросы замминистру задали депутаты. Елена Синица поинтересовалась, как министерство выполняет мониторинг работы предприятий, заготавливающих в регионе древесину, и какие нарушения эти предприятия допускают. Машинистов отметил: в прошлом году основные нарушения были выявлены у нескольких крупных арендаторов. Им направлены требовании о проведении необходимых мероприятий. Есть предприятия, которые не до конца реализовали план по лесовосстановлению. Довыполнить его они обязаны будут в этом году. Примечательно, все перечисленные нарушения связаны не с нежеланием организаций выполнять положенные требования, а с различными техническими моментами.

Депутат Сергей Гришков спросил о том, какие меры будут предприняты в этом году по борьбе с непарным шелкопрядом в лесах. Замминистра объяснил, что обработку лесов завершат уже в июне. Причём речь идёт о подавлении численности гусеницы-вредителя, а не о её полном уничтожении. Уже удалось обработать порядка 1 тыс. га леса. В этом году на руку сыграли майские морозы, которые сократили численность вредителей.

Удалось также обсудить вопросы реализации инвестпроектов в сфере лесного хозяйства. Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин обратил внимание, что в регионе важно собрать статистические данные по работе лесопроизводителей за несколько лет, отследить результаты предприятий в плане их деятельности по лесопереработке и лесовосстановлению. Тему лесовосстановления продолжила депутат Татьяна Баринова. Она поинтересовалась, выполнен ли план по формированию отношения площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате рубок и гибели лесов. Как отметил Андрей Машинистов, этот план удалось перевыполнить. Вместе с тем Аркадий Фомин призвал следить за участками недавно высаженного леса, регулярно проводить инспекции и следить за тем, прижились ли деревья.

В Рязанской Облдуме обсудили реализацию лесного плана
В Рязанской Облдуме обсудили реализацию лесного плана

Ещё один вопрос – о том, какую роль играют дроны в контроле за лесным хозяйством региона. Его задал парламентарий Денис Сидоров. Замминистра природопользования подробно рассказал о дронах, которые используют для выявления пожаров. В ближайшее время будут закуплены дополнительные квадракоптеры для этих целей.

Зашла речь и о кадровом обеспечении лесничеств. По словам Андрея Машинистова, в лесных хозяйствах не хватает мастеров леса, инженерного состава. Многие работники – пожилые, постепенно выходят на пенсию. Важно заинтересовать этой работой молодёжь. Подспорьем в этом может стать конкурентоспособная заработная плата.

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