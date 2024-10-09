В Рязанской областной Думе оценили работу ресурсных центров по поддержке социально ориентированных НКО

В среду, 9 октября, в Рязанской областной Думе состоялся правительственный час, посвящённый социально ориентированным некоммерческим организациям и деятельности ресурсных центров по их поддержке. Докладчиком по теме выступила министр территориальной политики региона Жанна Фомина. Фомина рассказала: в Рязанской области действует более 1,6 тыс. социально ориентированных некоммерческих организаций. В регионе СНКО получают различные льготы субсидии на реализацию своих социально значимых проектов, участвуют в грантовых конкурсах.

Министерство территориальной политики развивает проект по созданию ресурсных центр, которые оказывают поддержку СОНКО. Главная ресурсная площадка действует на базе Дома общественных организаций в Рязани, 13 ресурсных центров открыто в муниципалитетах. На базе ресурсных центров некоммерческие организации, общественные движения могут получать методическую поддержку по реализации своих проектов, проводить мероприятия. Также благодаря ресурсным центрам об их деятельности узнаёт население региона.

Парламентарии адресовали Жанне Фоминой свои вопросы. Депутат Владимир Рожков поинтересовался о системе поддержки отличившихся представителей СОНКО. Фомина рассказала: ежегодно проводится конкурс на лучшего сотрудника или волонтёра. На очередной такой конкурс сейчас ведётся приём заявок. По итогам конкурсных отборов победители получают необходимые для работы гаджеты.

Важной темой обсуждения стала система мер поддержки, которые могут получать в Рязанской области представители СНКО. Министр по делам территорий объяснила, что информация о субсидиях и грантах, которые можно получить, доводится на информационных площадках Дома общественных организаций и ресурсных центрах в муниципалитетах.

Депутат Татьяна Баринова спросила о новых направлениях работы ресурсных центров СНКО. Жанна Фомина обратила внимание, что министерство территориальной политики стремится сделать их площадкой для результативного взаимодействия общественных организаций, органов власти, политических партий, бизнеса и неравнодушных граждан.

Важным является то, что социально ориентированные некоммерческие организации привлекают внимание к острым общественным проблемам. Но чтобы заявлять и о них, искать пути решения, важно иметь для этого информационные площадки. На это обратила внимание парламентарий Татьяна Гусева. В Рязанской области, по словам Жанны Фоминой, СОНКО активно помогают с информационным сопровождением. Так, в ресурсном центре СОНКО работает специалист, к которому можно обратиться за консультацией и помощью с поиском площадки и подготовкой контента.

Депутат Александр Стариков поинтересовался, как ведётся работа с реализацией грантовых проектов. В Рязанской области все полученные гранты СОНКО отрабатывают добросовестно, создавая при этом достойные продукты. Ни одного случая, когда грантовые деньги были возвращены, не было.