В Рязанской области женщина оставила новорождённую дочь в лесополосе

В Рязанской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 20-летней женщины, подозреваемой в покушении на убийство новорождённой дочери (ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, 7 июня уроженка Липецкой области 2003 года рождения в Старожиловском районе по месту проживания без медицинской помощи родила девочку. После этого отнесла дочь в находящуюся недалеко лесополосу.

К счастью, плач ребёнка услышал местный житель, мужчина вызвал полицию. Девочку доставили в Перинатальный центр Рязани, медики оказывают ребёнку помощь.

Расследование уголовного дела продолжается, назначены экспертизы.