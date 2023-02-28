Вторник, 28 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области железнодорожники начали подготовку к весеннему паводку

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Image by montypeter on Freepik

В Рязанской области железнодорожники приступили к подготовке к противопаводковым мероприятиям. Они начинаются задолго до активного снеготаяния, чтобы минимизировать риски подтопления железнодорожного полотна.

Железнодорожники проведут очистку откосов насыпей и выемок от снега, что позволит предотвратить возможное проникновение в них воды. Осуществляется круглосуточная проверка искусственных сооружений (мостов, тоннелей, водопропускных труб), опор контактной сети, систем водоотводов на станциях и прилегающих к стальной магистрали территориях. Особое внимание уделяется мостам, которые расположены на реках Проня и Цна. 

Кроме того, в регионе формируются два противоразмывных поезда, в состав которых входят крытые вагоны с инструментами и инвентарем, платформы со шпалами и пиломатериалами, полувагоны с щебнем. Техника, машины и механизмы проходят дополнительную проверку на исправность.

Перед началом паводка с членами локомотивных бригад, работниками путевого комплекса проводятся дополнительные занятия и инструктажи о порядке действий в случае обнаружения размывов железнодорожного полотна.

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