В Рязанской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Министерство территориальной политики Рязанской области сообщает о том, что конкурсная комиссия приступила к рассмотрению заявок, поступивших в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», соответствующего задачам национального проекта «Жилье и городская среда».

Областной этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» организован в целях выявления передового опыта районных и городских органов власти в решении вопросов местного значения, в частности, связанных с благоустройством территорий. Участниками ежегодно становятся городские и сельские поселения, муниципальные районы и округа с различной численностью населения.

Региональный этап конкурса проводится в пяти номинациях, в рамках которых муниципалитеты представили проекты создания благоприятной среды для жизни в населенных пунктах и развития ЖКХ, совершенствования управления муниципальными финансами, обеспечения эффективной «обратной связи» с жителями, укрепления межнационального мира и модернизации городского хозяйства с помощью цифровых технологий.Эксперты приступили к оценке конкурсных работ. Победители регионального этапа примут участие в федеральном финале, который состоится в октябре этого года.