В Рязанской области запускают цикл выставок «Мастера Рязанщины — 245-летию Рязанской губернии»

Рязанский областной научно-методический центр народного творчества проводит цикл региональных выставочных мероприятий «Мастера Рязанщины — 245-летию Рязанской губернии», нацпроекта «Культура» и федерального партийного проекта «Культура малой Родины».

Базой станут районные, зональные, областные выставки самодеятельного декоративно-прикладного, изобразительного и фотоискусства. В течение года гостям покажут работы самодеятельных мастеров живописи, фотохудожников и мастеров декоративно-прикладного искусства города Рязани и Рязанской области.

Гостей приглашают на выставку художников-любителей Рязанской области «Славься, Отечество» (живопись, графика), ставшую четвёртым мероприятием цикла. Выставка представит 154 работы 106 самодеятельных художников из 23 муниципальных образований области: Александро-Невского, Ермишинского, Кадомского, Касимовского, Клепиковского, Кораблинского, Михайловского, Пронского, Рыбновского, Ряжского, Рязанского, Сапожковского, Сараевского, Сасовского, Спасского, Старожиловского, Ухоловского, Чучковского, Шацкого, Шиловского районов, а также городов Рязань, Касимов, Скопин, Москва и Московской области.

Тема экспозиции – патриотическая (пейзажи родного края, портреты выдающихся исторических личностей, духовных руководителей народа; всенародно признанных деятелей науки, культуры, искусства; исторические жанровые и батальные картины), а 140-летие со дня рождения А.В. Александрова и 180-летие со дня рождения М.Д. Скобелева.

Выставка «Славься, Отечество» откроется 2 февраля в 12 часов по адресу: Урицкого, 72 и будет работать до 3 марта ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 10до 17 часов.

Вход бесплатный.

Возрастное ограничение 6+