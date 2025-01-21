В Рязани запущен новый цех для производства деталей подвижного состава

«Завод Точного Литья» в Рязанской области открыл цех механической обработки литейной продукции, предназначенной для вагонов метро, электропоездов и тепловозов. Новый проект реализован при поддержке федерального Фонда развития промышленности (ФРП).

Общий объём инвестиций в оборудование превысил 520 млн рублей, из которых 362 млн рублей предоставлены ФРП в рамках программы «Комплектующие изделия» в виде льготного займа.

Новый цех позволит производить 23 тысячи комплектующих в год, включая корпуса редукторов колесных пар, крышки цилиндров двигателей, корпуса тележек и другие детали. Эта продукция будет использоваться для вагонов метро моделей «Москва-2020», «Москва-2024», «Балтиец», а также для электропоездов «Иволга 3.0» и «Иволга 4.0». Среди тепловозов и электровозов, где применяются новые комплектующие, — «Витязь», «Ермак» и «Пересвет».

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Производство полностью локализовано: используется только отечественное сырьё и материалы. Завод планирует заместить импортные поставки на рынке специальных отливок с полной механической обработкой для железнодорожного подвижного состава, полностью удовлетворив потребности предприятий Трансмашхолдинга (ТМХ).

Ранее завод успешно реализовал два инвестиционных проекта при поддержке ФРП. В 2019 году был запущен литейный цех для производства отливок весом от 100 до 2500 кг, а в 2021 году — линия для изделий весом до 100 кг. Общая мощность предприятия за эти годы выросла в 1,7 раза, достигнув 19 тысяч тонн продукции в год. Суммарный объём инвестиций составил 887 млн рублей, из которых 630 млн рублей были предоставлены ФРП. Оба займа компания уже полностью вернула.

Запуск нового цеха укрепляет позиции завода на российском рынке и способствует повышению технологической независимости страны, сообщает Минэкономразвития Рязанской области.