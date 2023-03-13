В Рязанской области закрыты для движения 13 мостов

По данным на понедельник, 13 марта, в Рязанской области закрыты для движения всех видов транспорта и пешеходов 4 наплавных и 9 низководных мостов. Об этом сообщает региональный минтранс.

Временное ограничение связано с подъёмом уровня воды в реках.

Закрыты следующие мосты:

— через реку Проня (автодорога Кораблино — Молвина Слобода – Хомут – Бесужево – плотина ГРЭС) в Кораблинском районе

— через реку Ранова (автодорога от трассы «Рязань-Ряжск-Ал.Невский-Данков-Ефремов» подъезд: Кипчаково) в Кораблинском районе

— через реку Проня (автодорога Незнаново – Красное – Быково) в Кораблинском районе

— через реку Пара (автодорога Поляки — Летники – Береговое) в Путятинском районе

— через реку Хупта (ул. Горького г. Ряжск) в Ряжском районе

— через реку Пара (автодорога от трассы «Сапожок – Сараи – Борец -Шацк с подъездом к ст. Верда» –Красное — Красная Яблонька) в Сапожковском районе

— через реку Пара (автодорога Кривель – Скит) в Сапожковском районе

— через реку Пара (автодорога Морозовы Борки – Ширино) в Сапожковском районе

— через реку Малая Мостья (автодорога Ольхи – Покровское – лесничество) в Ухоловском районе

— через реку Цна (автодорога Купля – Выша) в Шацком районе

— через реку Цна (автодорога Польное Ялтуново- Лесное Конобеево) в Шацком районе

— через реку Ока (у Троицы) в Спасском районе

— через реку Ока (у Фатьяновки) в Спасском районе.

Режим работы этих мостов может меняться в зависимости от погодных условий. В министерстве призвали учитывать эти данные при планировании маршрута.