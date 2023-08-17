В Рязанской области закрыли проезд через реку из-за разрушения моста

В связи с разрушением плит пролетного строения запрещен проезд всех видов транспорта по мосту через р.Летогоща на участке автодороги Пустотино — Хмелевое — Кирилловка (в районе н. п. Пустотино). Об этом сообщил Минтранс Рязанской области.

Междугородний маршрут № 566 «Рязань — АВЦ Сапожок» (проезд через с. Канино) временно отменен.

Чтобы проехать к с. Пустотино на общественном транспорте Минтранс рекомендует:

— междугородний маршрут № 525 «Рязань — АВЦ Кораблино» (ежедневно по 3 рейса);

— пересадка в с. Пехлец на муниципальный маршрут «Кораблино — Пустотино» (3 раза в неделю по 3 рейса в день).

Для проезда к с. Парышка на общественном транспорте рекомендуем (рис.2):

— междугородний маршрут № 522 «Рязань — АВЦ Сапожок» (ежедневно, 1 раз в день из р. п. Сапожок, 2 раза в день из г. Рязань);

— пересадка в р. п. Сапожок на муниципальный маршрут «Парышка — Сапожок» (2 раза в неделю по 2 рейса).