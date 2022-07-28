Татьяна Проводина

В Рязанской области закрыли цех по производству контрафактных моторных масел

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В Рязанской области закрыли цех по производству контрафактных моторных масел.

Уголовное дело возбуждено по статье о контрафакте. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.

Помещения для незаконного производства и хранения тары, сырья и фальсификата злоумышленники арендовали на территории Москвы, Московской и Рязанской областей. Моторные масла сбывались под брендами известных мировых производителей в нескольких регионах.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, полицейские вместе с региональным управлением ФСБ России установили двоих подозреваемых – начальника производства и сбытчика товара. По местам их проживания, а также в цехе и на складах провели обыски. Обнаружены производственные линии для розлива контрафактного масла и нанесения этикеток, свыше 34 тонн готовой продукции и 12 тысяч 5-литровых пластиковых канистр.

Экспресс-анализ представителя правообладателя торговых марок показал, что изъятая продукция — не оригинал.

Ирина Волк: «По предварительным оценкам, лицам, на имя которых зарегистрированы товарные знаки, причинён ущерб более 50 миллионов рублей»

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