В Рязанской области закрыли цех по производству контрафактных моторных масел.

Уголовное дело возбуждено по статье о контрафакте. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.

Помещения для незаконного производства и хранения тары, сырья и фальсификата злоумышленники арендовали на территории Москвы, Московской и Рязанской областей. Моторные масла сбывались под брендами известных мировых производителей в нескольких регионах.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, полицейские вместе с региональным управлением ФСБ России установили двоих подозреваемых – начальника производства и сбытчика товара. По местам их проживания, а также в цехе и на складах провели обыски. Обнаружены производственные линии для розлива контрафактного масла и нанесения этикеток, свыше 34 тонн готовой продукции и 12 тысяч 5-литровых пластиковых канистр.

Экспресс-анализ представителя правообладателя торговых марок показал, что изъятая продукция — не оригинал.