В Рязанской области проведут срочные противоаварийные работы на 6 объектах культурного наследия

В Рязанской области проведут срочные противоаварийные и консервационные работы на шести объектах культурного наследия, сообщает региональное отделение ВООПиК.

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Речь идёт о следующих объектах:

«Главный корпус» игольной фабрики в селе Коленцы Старожиловского района.

Флигель «Усадьба Кикиных» в селе Большая Алешня Ряжского района.

«Христорождественская церковь» в селе Истье Старожиловского района.

«Церковь Благовещения» селе Коленцы Старожиловского района.

«Рождественская церковь» в селе Желудево Шиловского района.

«Ансамбль Введенской церкви» в селе Нестерово Пителинского района.

Все памятники имеют статус федерального значения.

Работы, в частности, включают в себя: разбор завалов и укрепление аварийных участков зданий, устройство временных кровель, вычинку и обессоливание кладки, её биоцидную обработку, водоотведение, укрепление фундаментов и прочее.

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Консервацию проводят в 13 регионах России на 56 объектах. Минкультуры РФ выделяет на эти цели 576,6 млн руб.