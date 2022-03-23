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Среда, 23 марта, 2022

В Рязанской области проведут срочные противоаварийные работы на 6 объектах культурного наследия

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В Рязанской области проведут срочные противоаварийные работы на 6 объектах культурного наследия

Александр Ильин

В Рязанской области проведут срочные противоаварийные и консервационные работы на шести объектах культурного наследия, сообщает региональное отделение ВООПиК. 

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Речь идёт о следующих объектах: 

  • «Главный корпус» игольной фабрики в селе Коленцы Старожиловского района.
  • Флигель «Усадьба Кикиных» в селе Большая Алешня Ряжского района.
  • «Христорождественская церковь» в селе Истье Старожиловского района.
  • «Церковь Благовещения» селе Коленцы Старожиловского района.
  • «Рождественская церковь» в селе Желудево Шиловского района.
  • «Ансамбль Введенской церкви» в селе Нестерово Пителинского района.

Все памятники имеют статус федерального значения.

Работы, в частности, включают в себя: разбор завалов и укрепление аварийных участков зданий, устройство временных кровель, вычинку и обессоливание кладки, её биоцидную обработку, водоотведение, укрепление фундаментов и прочее.

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Консервацию проводят в 13 регионах России на 56 объектах. Минкультуры РФ выделяет на эти цели 576,6 млн руб.

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