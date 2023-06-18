В Рязанской области загорелся жилой дом

В воскресенье, 18 июня, в Рыбном произошёл пожар. Фото с места происшествия появились в группе Типичное Рыбное ВКонтакте.

В пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области уточнили, что сигнал о возгорании в жилом доме на улице Ленинской поступил в экстренные службы в 14:19.

Пожарное подразделение по прибытии обнаружило загорание дома по всей площади. На тушении работали 12 человек личного состава и 4 единицы техники.

В 15:43 пожар был ликвидирован. Никто не пострадал, — сообщили в региональном главке МЧС.

Фото из группы Типичное Рыбное ВКонтакте