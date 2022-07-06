В Рязанской области задержаны подозреваемые в кражах на сумму более 10 млн рублей.

Мужчин подозревают в серии краж оборудования с сельхозтехники в разных районах области. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

Оперативники управления угрозыска установили причастность шести жителей Рязанской области к серии краж навигационного оборудования и удобрений. Возраст подозреваемых – от 25 до 52 лет.

В полицию с конца прошлого года поступали заявления от руководителя сельхозпредприятия в Ряжском районе о кражах навигационного оборудования с трактора и тысячи метров медного кабеля. По фактам хищений были возбуждены уголовные дела.

С апреля 2022 года начали поступать сообщения о кражах импортного навигационного оборудования и электронных систем управления с комбайнов и тракторов сельхозпредприятий в разных районах Рязанской области.

Полицейские установили, что к кражам причастен 35-летний ранее судимый житель Спасского района и помогали ему 52-летний и 44-летний мужчины — братья из Пронского и Спасского района, 31-летний житель Рязанского района, 25-летний житель города Пронска и 33-летний рязанец. Группа совершила 8 краж оборудования.

Сотрудники УУР подготовили спецоперацию и вместе с коллегами одновременно в разных районах области задержали подозреваемых.

Предварительно общий ущерб оценён более чем в 10 млн рублей. Часть похищенного удалось изъять.

Сотрудники полиции устанавливают все звенья цепи сбыта похищенного оборудования и удобрений.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.