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Пятница, 26 ноября, 2021
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В Рязанской области задержали троих мужчин, объявленных в федеральный розыск за кражу, мошенничество и наркотики

Александр Ильин

В Рязанской области сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали троих злоумышленников, которые скрывались от суда и органов следствия и были объявлены в федеральный розыск за кражу, мошенничество и наркотики, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

Так, в Рязани поймали 40-летнего мужчину, подозреваемого в краже (ч.3 ст.158 УК РФ). В Сапожковском районе задержали 33-летнего место жителя, который скрывался от правоохранителей из-за подозрения в совершении мошенничества. 

Третьим задержанным стал 23-летний рязанец, которого подозревают в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков (ч.2 ст.228 УК РФ).

Уточняется, что сейчас злоумышленников взяли под стражу, позже они будут переданы инициаторам розыска.

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