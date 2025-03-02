В Рязанской области задержали браконьеров, им грозит заключение до 5 лет

Сотрудники охотнадзора выявили два случая незаконной охоты на лося в Рязанской области. Об этом сообщает региональное Министерство природы ВКонтакте.

Браконьеры охотились на животных на территории Криушинского охотничьего хозяйства в Клепиковском районе и Лукмосского охотничьего хозяйства в Шиловском районе. Виновных задержали. На них возбудили уголовные дела по статье «незаконная охота» (258 УК РФ).

За незаконную охоту нарушителям грозит штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы сроком до 5 лет. Также браконьеры должны выплатить по 240 тысяч рублей за каждого лося.