В Рязанской области за сутки ликвидирован 41 пожар

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области ликвидировали 41 возгорание. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Большинство случаев связано с природными пожарами:

▪️ 34 раза горела сухая трава,

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▪️ 4 возгорания мусора,

▪️ 3 пожара в зданиях.

В 06:37 в рабочем посёлке Ермишь загорелась хозяйственная постройка. Огонь повредил 24 квадратных метра, на месте работали 5 человек и 3 пожарных автомобиля. Предварительная причина — авария в электросети.

В 08:24 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Ермолово Скопинского района. Огонь охватил 70 квадратных метров, на тушение направили 8 человек и 4 единицы техники.

В 12:05 загорелся нежилой дом в селе Городковичи Спасского района. Огонь уничтожил одно здание (48 кв. м) и повредил другое (60 кв. м). В ликвидации возгорания участвовали 11 человек и 4 единицы техники.

Предварительная причина пожара: электротехническая.