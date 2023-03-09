В Рязанской области за рождение первенца выплачивается 20 тысяч рублей

В Рязанской области за рождение первого ребёнка предусмотрена выплата 20 тысяч рублей. Мамы в возрасте младше 25 лет за рождение первенца получают 50 тысяч рублей. Об этом пишет Областная рязанская газета.

Такая единовременная мера поддержки введена в регионе по инициативе Павла Малкова с 26 февраля этого года, – сообщили в пресс-службе областного правительства.

Обязательное условие для получения выплаты – рождение ребёнка в Рязанской области. 20 тысяч рублей может получить один из родителей или одинокий родитель независимо от уровня дохода.

Заявление на назначение единовременной выплаты можно подать лично или по почте в отдел социальной защиты, а также в МФЦ. Это нужно сделать в течение трёх месяцев со дня рождения ребёнка.